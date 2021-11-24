Водителя в Удмуртии обвиняют в попытке дать взятку полицейскому

Жителя Удмуртии обвиняют в попытке дать взятку полицейскому. Фото: pixabay.com

Вечером 6 ноября этого года мужчина и его приятели выпивали в Дебесском районе Удмуртии. Будучи пьяным, обвиняемый сел за руль авто, чтобы вместе со знакомыми поехать «за добавкой». А вскоре он попытался дать взятку сотруднику ДПС. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по республике.

Итак, по дороге за спиртным, выпивший водитель увидел патруль ДПС, увеличил скорость и попытался скрыться, но не справился с управлением на повороте и съехал на обочину. Там его и задержали.

Во время составления протокола об административном правонарушении обвиняемый предложил сотруднику выключить регистратор и взять у него 30 тысяч рублей – цена за освобождение от ответственности. После чего он положил купюры на сиденье патрульной машины, но вместо свободы был задержан полицейскими.

Правоохранители осмотрели место происшествия, допросили обвиняемого и свидетелей. Расследование продолжается. Устанавливаются все обстоятельства дела. За такое преступление мужчине грозит лишение свободы на срок до 8 лет.

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