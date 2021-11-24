Данные о вакцинации иностранных граждан вносятся в федеральный реестр, Фото: архив КП

В Удмуртию поступило более 500 доз вакцины «Спутник Лайт» для вакцинации иностранцев, у которых нет российских документов. Об этом сообщила в своем инстаграме вице-премьер правительства республики Эльвира Пинчук.

«Вакцинация для этой категории платная, ее стоимость – 1 300 рублей», – написала она.

Иностранцы смогут привиться в Республиканском центре по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями (Ижевск, улица Труда, 17а) с 8:00 до 15:00. Телефон для справок: 8 (3412) 21-09-56.

Также вице-премьер отметила, что в случае востребованности запас вакцины для иностранцев будет постоянно пополняться. Данные о вакцинации иностранных граждан вносятся в федеральный реестр, а в МФЦ выдается соответствующий бумажный сертификат с QR-кодом, который активируется через 21 день после прививки.

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