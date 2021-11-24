Педагога гимназии в Удмуртии заподозрили в жестоком обращении с учениками

Детям и родителям будет оказана психологическая помощь. Фото: Сергей Грачев

В Удмуртии проверяют факт возможного жесткого обращения с детьми в гимназии села Красногорское, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики. Отмечается, что соответствующее поручение дал глава региона Александр Бречалов.

«Ситуация недопустимая, поэтому по моему поручению на место выехала Ольга Авдеева, уполномоченный по правам ребенка. Если факты подтвердятся, примем самые строгие меры в отношении виновных. Держу данный вопрос на личном контроле», – сообщил Бречалов (цитата по пресс-службе главы и правительства республики).

По предварительным данным, озвученным Ольгой Авдеевой, пострадали шесть ребят из начальной школы. Предположительно, педагог регулярно применяла телесные наказания. Сейчас ее отстранили от работы, учебный процесс продолжается с другим учителем.

Уполномоченный по правам ребенка подчеркнула, что детям и родителям будет оказана психологическая помощь, для этого в Красногорское направят бригаду ижевских специалистов.

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