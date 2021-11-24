Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 24 ноября: какие районы лидируют по количеству заболевших

За последние сутки коронавирусом заболели 198 ижевчан. Фото: pixabay.com

По данным регионального оперштаба, на утро 24 ноября коронавирусом заболели еще 340 жителей Удмуртии. 264 человека выздоровели, их выписали. 14 человек скончались. В числе заболевших 40 детей и 60 человек старше 65 лет. Рассказываем о статистике по районам и городам республики.

Фото: оперштаб Удмуртии

Ижевск — 34 297 (+198 по отношению к утру 23 ноября)

Глазов — 3 225 (+27)

Воткинск — 3 815 (+16)

Балезинский район — 1 221 (+11)

Камбарский район — 710 (+9)

Можга — 3 552 (+8)

Алнашский район — 987 (+8)

Сарапульский район — 705 (+6)

Ярский район — 478 (+6)

Увинский район — 2 556 (+5)

Якшур-Бодьинский район — 915 (+5)

Сюмсинский район — 853 (+5)

Глазовский район — 610 (+5)

Граховский район — 480 (+4)

Селтинский район — 687 (+4)

Кезский район — 469 (+4)

Малопургинский район — 827 (+4)

Вавожский район — 672 (+3)

Воткинский район — 1 083 (+3)

Шарканский район — 1 195 (+3)

Сарапул — 2 680 (+3)

Завьяловский район — 2 689 (+2)

Можгинский район — 1 064 (+1)

Игринский район — 1 892

Кизнерский район — 659

Юкаменский район — 573

Красногорский район — 564

Каракулинский район — 509

Дебесский район — 493

Киясовский район — 460

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