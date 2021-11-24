Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 24 ноября: какие районы лидируют по количеству заболевших

За последние сутки коронавирусом заболели 198 ижевчан. Фото: pixabay.com
По данным регионального оперштаба, на утро 24 ноября коронавирусом заболели еще 340 жителей Удмуртии. 264 человека выздоровели, их выписали. 14 человек скончались. В числе заболевших 40 детей и 60 человек старше 65 лет. Рассказываем о статистике по районам и городам республики.
Фото: оперштаб Удмуртии
Ижевск — 34 297 (+198 по отношению к утру 23 ноября)
Глазов — 3 225 (+27)
Воткинск — 3 815 (+16)
Балезинский район — 1 221 (+11)
Камбарский район — 710 (+9)
Можга — 3 552 (+8)
Алнашский район — 987 (+8)
Сарапульский район — 705 (+6)
Ярский район — 478 (+6)
Увинский район — 2 556 (+5)
Якшур-Бодьинский район — 915 (+5)
Сюмсинский район — 853 (+5)
Глазовский район — 610 (+5)
Граховский район — 480 (+4)
Селтинский район — 687 (+4)
Кезский район — 469 (+4)
Малопургинский район — 827 (+4)
Вавожский район — 672 (+3)
Воткинский район — 1 083 (+3)
Шарканский район — 1 195 (+3)
Сарапул — 2 680 (+3)
Завьяловский район — 2 689 (+2)
Можгинский район — 1 064 (+1)
Игринский район — 1 892
Кизнерский район — 659
Юкаменский район — 573
Красногорский район — 564
Каракулинский район — 509
Дебесский район — 493
Киясовский район — 460
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