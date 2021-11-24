Житель Удмуртии украл и пропил деньги, накопленные на лечение его собственного ребенка-инвалида

Мужчина украли и пропил 10 тысяч рублей. Фото: архив КП

Балезинский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в жилище). Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, ранее мужчина сожительствовал с потерпевшей гражданкой, однако в 2011 году у пары родилась дочь-инвалид, и уже в мае этого года они стали проживать раздельно

«В период раздельного проживания потерпевшая накопила деньги в сумме 39 тыс. рублей на лечение и реабилитацию дочери, которые хранила по месту своего жительства в арендуемой квартире», – говорится в сообщении.

В один из дней июля текущего года пьяный подсудимый путем подбора ключа вскрыл навесной замок на дверях квартиры бывшей сожительницы, после чего нашел отложенные на лечение ребенка деньги и похитил более половины из них (10 тысяч рублей). Украденное подсудимый пропил.

В ходе предварительного следствия мужчина признал свою вину и возместил ущерб в полном объеме. Принимая во внимание отсутствие судимостей, суд приговорил его в трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в полгода.

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