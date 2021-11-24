Гороскоп на 25 ноября 2021 года: Овнам стоит думать своей головой, а Раки будут как никогда оригинальны

Что ждет ижевчан в четверг? Фото: pixabay.com

ОВЕН

На работе все будет отлично, чего не скажешь о других сферах вашей жизни. Звезды советуют поменьше слушать других и побольше действовать.

ТЕЛЕЦ

Крайне не рекомендуется спешить, особенно в амурных делах. Есть высокая вероятность научиться чему-то новому при минимальных затратах.

БЛИЗНЕЦЫ

Вокруг вас витает большое количество разнообразных слухов и сплетен. Прислушайтесь к совету звезд и не позволяйте затянуть себя в этот адский круговорот.

РАК

Сегодня вы как никогда оригинальны, и это поможет вам постоянно быть на шаг впереди. Далеко будет получаться – но такова тяжелая доля первопроходца, смиритесь с этим.

ЛЕВ

На личном фронте прогнозируется если не шторм, то как минимум небольшая буря. Во всем остальном день неплохой.

ДЕВА

День, когда можно и нужно заключать успешные долговременные союзы. Также звезды советуют больше доверять своей интуиции.

ВЕСЫ

Не лучший день для общения. Кроме того, вам следует четко разграничить работу и личную жизнь.

СКОРПИОН

Во всем важны максимальная сосредоточенность и осторожность. В какой-то момент придется мобилизовать все внутренние резервы, и к этому нужно быть готовым.

СТРЕЛЕЦ

Соглашайтесь на самые безумные предложения своих друзей и чаще рискуйте. В этом случае вас ожидает умопомрачительный день.

КОЗЕРОГ

Хороший ровный денек без особенных перекосов. Вечер стоит провести с родными и близкими людьми.

ВОДОЛЕЙ

Позитивные тенденции будут преобладать над негативными, особенно в первой половине дня. Звезды намекают, что ваше маленькое хобби может перерасти во что-то гораздо более глобальное.

РЫБЫ

Простым день не назовешь, но вы справитесь, если будете крепко держать себя в руках. Не позволяйте негативным эмоциям все испортить.

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