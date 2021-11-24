Полив водкой и прожарка почвы: опытные цветоводы из Ижевска поделились секретами ухода за комнатными растениями

Полезные советы от опытных цветоводов Ижевска. Фото: архив КП

Фикус можно оживить водкой, а для подкормки сойдет жидкость от размороженного мяса. Знали? Мы тоже нет!

Ещё больше секретов по уходу за комнатными растениями уже можно послушать в новом выпуске подкаста от радио «КП» — Ижевск.

- Нужно ли пересаживать сразу после покупки цветок?

- Почему вянут цветы на подоконнике?

- Какие цветы самые неприхотливые в уходе?

- И какие мифы об уходе - лишь мифы?

Послушать и скачать подкаст можно по ссылке.

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