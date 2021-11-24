Полив водкой и прожарка почвы: опытные цветоводы из Ижевска поделились секретами ухода за комнатными растениями

Полезные советы от опытных цветоводов Ижевска. Фото: архив КП
Фикус можно оживить водкой, а для подкормки сойдет жидкость от размороженного мяса. Знали? Мы тоже нет!
Ещё больше секретов по уходу за комнатными растениями уже можно послушать в новом выпуске подкаста от радио «КП» — Ижевск.
- Нужно ли пересаживать сразу после покупки цветок?
- Почему вянут цветы на подоконнике?
- Какие цветы самые неприхотливые в уходе?
- И какие мифы об уходе - лишь мифы?
Послушать и скачать подкаст можно по ссылке.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Жителя Удмуртии осудили на 15 лет за неоднократные насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней дочери
«Юная краса России-2021» Дарья Ченубытова из Ижевска: «Тортики мне ближе»