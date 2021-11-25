27 ноября в Удмуртии будут работать 8 мобильных пунктов анонимного тестирования на ВИЧ

В Удмуртии на ноябрь 2021 года выявлено более 14 000 случаев ВИЧ-инфекции. Фото: Пресс-служба Минздрава Удмуртии

27 ноября для жителей Ижевска, Воткинск, Можги, Сарапула, поселка Ува, Игра будут организованы мобильные пункты анонимного тестирование на ВИЧ. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

В республике на ноябрь 2021 года выявлено более 14 000 случаев ВИЧ-инфекции. Пути инфицирования всего два: половое и наркотический. Они имеют практически равные доли – 46,1 и 47,8 %. Вместе с тем, в новых случаях преобладает половой путь, за 10 месяцев 2021 года он составил 55,9 %, наркотический 21,4 %.

С 2015 года в России проходит акция стоп «ВИЧ/СПИД», приуроченная к 1 декабря – Всемирному дню борьбы со СПИДом. Главная цель этой акции – приблизить к населению возможность обследования на ВИЧ, преодолеть страх обследования на эту инфекцию, получить достоверную информацию.

Пункты тестирования будут организованы в торговый центр с 12:00 до 15:00:

Ижевск: ТРЦ «Матрица Молл», ТРК «Петровский»

Сарапул: ТРЦ «Мандарин»

Глазов: ТЦ «Пассаж»

Можга: ТРЦ «Рояль»

Воткинск: ТРЦ «Айсберг»

Поселок Игра: ТРЦ «Игринская ярмарка»

Немаловажно, что в пунктах тестирования будет организована бесплатная раздача средств индивидуальной защиты, в условиях нынешней эпидемиологической обстановки.

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