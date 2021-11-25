11 жителей Удмуртии скончались от коронавируса за последние сутки

230 пациентов находятся в тяжелом состоянии. Фото: unsplash.com

Оперштаб Удмуртии сообщает, что по состоянию на утро 24 ноября в республике выявлено 305 новых случаев коронавируса. В числе заболевших 38 детей и 61 человек старше 65 лет. Зафиксировано 11 смертей.

277 человек выздоровели, их выписали.

7 969 человек находятся в удовлетворительном состоянии 734 - в состоянии средней степени тяжести, 230 – в тяжелом состоянии.

Всего на 24 ноября в Удмуртии зарегистрировано 73 632 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. 62 070 человек выздоровели. За время пандемии в регионе зафиксировано 3 189 летальных исходов.

Как минимум первым компонентом вакцины от коронавируса привился 622 035 жителей Удмуртии. Из них 421 976 прошли через оба этапа вакцинации. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получили 109 077 человек.

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