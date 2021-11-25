Последние новости Ижевска на утро 25 ноября 2021 года: елка на Центральной площади, девочка на ТВ-шоу «Вундеркинды» и вакцинация от гриппа

Более 260 тысяч жителей Удмуртии вакцинировались от гриппа Фото: Архив «КП» в Ижевске

Доброе утро, Ижевск! Сегодня четверг, 25 ноября. В Ижевске ожидается умеренный снег и до -6 градусов. А начать этот день мы предлагаем с обзора утренних новостей от «Комсомолки».

ОДНОЙ СТРОКОЙ:

На центральной площади Ижевска начали устанавливать новогоднюю елку

В Удмуртии возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с учениками гимназии

Мужчина из Удмуртии пропил деньги на лечение собственного ребенка-инвалида

Более 500 доз вакцины Спутник Лайт поступило для вакцинации иностранцев в Удмуртию

В попытке дать взятку полицейскому обвиняют водителя Удмуртии

В Удмуртии в 2021 году сняли с продажи 50 наборов токсичных цветных карандашей

В Удмуртии погиб пассажир «легковушки» в столкновении «Ауди» и «КамАЗа»

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

Убил из-за сильной ревности

Вечером 13 марта сожители выпивали спиртное в своей квартире на улице 9 января. Далее между ними произошла ссора, причиной которой явилась ревность со стороны мужчины. Подробности.

Самые длинные волосы России

В ТВ-шоу «Вундеркинды» (16+) поучаствовала юная ижевчанка. Фото: скриншот выпуска

Звезды российского шоубиза поначалу не могли понять, в чем ее талант. Пока не увидели ее косу. Подробности.

Вакцинации от гриппа – да!

Привили более 200 тысяч детей и больше 1 тысячи беременных за счет Федерального бюджета. Подробности.

«Юная краса России-2021»

Даша выступала под номером 47. Фото: https://www.instagram.com/__rizado__/

Ижевчанка Дарья Ченубытова взяла на конкурсе «Краса России-2021» сразу два титула. О своей победе, дальнейшей карьере и заветной мечте девушка рассказала в интервью «Комсомолке». Подробности.

Елочка, гори!

Кстати, 1 декабря в Ижевске должны включить праздничную иллюминацию. Фото: Анастасия Захарова

Правда, она еще только монтируется. Вчера на Центральной площади Ижевска наш журналист заметил, как новогоднюю красавицу начали устанавливать. Подробности.

Желаем отличного дня!