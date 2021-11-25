Последние новости Ижевска на утро 25 ноября 2021 года: елка на Центральной площади, девочка на ТВ-шоу «Вундеркинды» и вакцинация от гриппа

Более 260 тысяч жителей Удмуртии вакцинировались от гриппа
Фото: Архив «КП» в Ижевске
Доброе утро, Ижевск! Сегодня четверг, 25 ноября. В Ижевске ожидается умеренный снег и до -6 градусов. А начать этот день мы предлагаем с обзора утренних новостей от «Комсомолки».
ОДНОЙ СТРОКОЙ:
На центральной площади Ижевска начали устанавливать новогоднюю елку
В Удмуртии возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с учениками гимназии
Мужчина из Удмуртии пропил деньги на лечение собственного ребенка-инвалида
Более 500 доз вакцины Спутник Лайт поступило для вакцинации иностранцев в Удмуртию
В попытке дать взятку полицейскому обвиняют водителя Удмуртии
В Удмуртии в 2021 году сняли с продажи 50 наборов токсичных цветных карандашей
В Удмуртии погиб пассажир «легковушки» в столкновении «Ауди» и «КамАЗа»
ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:
Убил из-за сильной ревности
Вечером 13 марта сожители выпивали спиртное в своей квартире на улице 9 января. Далее между ними произошла ссора, причиной которой явилась ревность со стороны мужчины. Подробности.
Самые длинные волосы России
В ТВ-шоу «Вундеркинды» (16+) поучаствовала юная ижевчанка. Фото: скриншот выпуска
Звезды российского шоубиза поначалу не могли понять, в чем ее талант. Пока не увидели ее косу. Подробности.
Вакцинации от гриппа – да!
Привили более 200 тысяч детей и больше 1 тысячи беременных за счет Федерального бюджета. Подробности.
«Юная краса России-2021»
Даша выступала под номером 47. Фото: https://www.instagram.com/__rizado__/
Ижевчанка Дарья Ченубытова взяла на конкурсе «Краса России-2021» сразу два титула. О своей победе, дальнейшей карьере и заветной мечте девушка рассказала в интервью «Комсомолке». Подробности.
Елочка, гори!
Кстати, 1 декабря в Ижевске должны включить праздничную иллюминацию. Фото: Анастасия Захарова
Правда, она еще только монтируется. Вчера на Центральной площади Ижевска наш журналист заметил, как новогоднюю красавицу начали устанавливать. Подробности.
Желаем отличного дня!