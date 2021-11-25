32 обманутых дольщика «Толстовского долгостроя» в Ижевске получат единовременную компенсацию из специального фонда

На данный момент разрабатываются подзаконные акты, которые определят процедуру подачи документов обманутыми дольщиками в Фонд. Фото: архив КП

32 дольщика, которые пострадали от действий недобросовестного застройщика дома №24 на улице Льва Толстого в Ижевске, смогут получить единовременную выплату от «Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства Удмуртской Республики». Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии, это стало возможным благодаря изменениям, внесенным в республиканский закон о мерах по защите прав граждан – участников долевого строительства.

«Со своей стороны члены ЖСК «Толстовский долгострой» должны принять коллективное решение о безвозмездной передаче в муниципальную собственность имущества ЖСК, в том числе земельных участков, а собственники недостроенных квартир на ул. Л.Толстого, 24 – обязательства о безвозмездной передаче их в муниципальную собственность», – говорится в сообщении.

На данный момент разрабатываются подзаконные акты, которые определят процедуру подачи документов обманутыми дольщиками в Фонд.

Напомним, дом на Толстого, 24 стали строить много лет назад, однако один подъездов так и не был закончен. В итоге компания обанкротилась, а объект не был своевременно поставлен на кадастровый учет. Дольщики оформили квартиры в собственность и создали жилищно-строительный кооператив, однако из-за споров вокруг земельного участка под пятном застройки за столько лет им так и не удалось найти инвестора, который бы достроил дом.

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