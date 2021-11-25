Новым замглавы администрации Ижевска по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству стал Алексей Мещанинов

Алексей Мещанинов. Фото: Ильяс Бекмансуров

Новым заместителем главы администрации Ижевска по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству назначен Алексей Мещанинов, ранее возглавлявший городское Управление ЖКХ. На официальном сайте муниципалитета появилась соответствующая информация. На новый пост Мещанинов заступил 24 ноября.

«Организует работу Администрации города по вопросам жилищного и коммунального хозяйства, строительства, охраны окружающей среды, благоустройства и транспорта», – говорится в описании должности на сайте горадминистрации.

На новой должности Мещанинов сменил Игоря Сальникова, который покинул администрацию по собственному желанию в связи с переходом на работу в другом городе.

СПРАВКА КП

Мещанинов Алексей Николаевич. Родился в 1973 году в с. Грахово. Образование высшее. В 1998 году окончил Ижевскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства.

1990 г. – сортировщик укладчик пиломатериалов Граховского механизированного лесхоза;

1990-1991 гг. – тренер-преподаватель в ДЮСШ колхоза «Прибой» Граховского райкома профсоюза работников электропромышленного комплекса;

1991-1993 гг. – служба в Вооруженных Силах РФ;

1998-1999 гг. – начальник котельной Ижевского комбината хлебопродуктов;

1999-2008 гг. – специалист, ведущий инженер Муниципального учреждения «Городское жилищное управление – Управляющая компания в ЖКХ г. Ижевска»;

2008 г. – начальник Отдела коммунального хозяйства Управление ЖКХ Администрации города Ижевска;

2008-2019, 2020-2021 гг. – заместитель начальника Управления ЖКХ Администрации города Ижевска;

2019 г. – инженер ОАО «Удмуртское» по племенной работе;

2021 г. – начальник Управления ЖКХ Администрации города Ижевска.

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