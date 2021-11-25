Спортивный манеж и крытый теннисный комплекс построят в Ижевске

Открытие теннисного комплекса запланировано на первый квартал 2023 года. Фото: Диля Ахмадишина

В Устиновском районе Ижевска в ближайшие годы будут реализованы два инвестиционных проекта по строительству спортивных объектов. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии, в городе появятся спортивно-игровой манеж с футбольным полем и крытый теннисный комплекс.

«[Физкультурно-оздоровительный комплекс] будет представлять собой крытое футбольное поле с искусственной травой. Спортивно-игровой манеж будет иметь сопутствующую инфраструктуру – раздевалки, душевые, входная группа. Также проектом предусмотрено строительство административного корпуса. Объект будет введен в эксплуатацию в конце 2022 года», – говорится в сообщении.

В 2022 году начнут прокладывать коммуникации для крытого теннисного комплекса, состоящего из двух кортов. К 2023 году планируется построить теннисные покрытия, административно-бытовой корпус, установить надувной модуль, благоустроить окружающую территорию. Открытие комплекса запланировано на первый квартал 2023 года.

Общий объем инвестиций по двум проектам составит 65 млн рублей.

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