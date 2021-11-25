5 необычных музеев Ижевска, которые можно посетить всей семьей

В Музее шоколада можно сделать съедобную фигурку и забрать ее с собой Фото: Архив «КП» в Ижевске

Где можно интересно провести время, не выезжая из Ижевска? В кафе не хочется, в кино все посмотрели, на улице холодно… Идем в необычные музеи! В них вы сможете приготовить шоколадные фигурки, написать письмо чернилами, посидеть в гоночном автомобиле… В общем, заскучать не получится.

Кстати, в три из пяти музеев можно попасть без QR-кодов, но соблюдая масочный режим. «Комсомолка» подробно расскажет о каждом из них.

МУЗЕЙ ЗАНИМАТЕЛЬНОЙ НАУКИ

В учебно-научном центре занимательной науки УдГУ вы узнаете, как все устроено в мире, при помощи настоящих экспериментов. Фото: https://vk.com/udsu_sience

В Учебно-научном центре занимательной науки УдГУ каждый может почувствовать себя первооткрывателем или ученым. Все занятия проводятся в игровой форме, поэтому детям (от 12 лет) скучно и непонятно здесь точно не будет! К примеру, они узнают, при какой температуре кипит азот, почему разряд в 500000 Вольт не опасен и многое другое.

время работы: со среды по пятницу с 16:00 до 19:00, в субботу с 10:00 до 19:00

телефон: +7(3412)916230 (экскурсии принимаются по предварительной записи)

адрес: ул. Университетская, 1/4

цена: 70 р с человека, руководители и сопровождающие до 3 чел бесплатно

антиковидные ограничения: вход без QR-кодов, в маске

МУЗЕЙ ПОЧТЫ УДМУРТИИ

Почтовые марки и открытки представленные в музее за 300 лет Фото: Архив «КП» в Ижевске

Он был открыт в 2006 году в здании почтамта, позднее переехал на улицу Кирова. Здесь собрано более 800 архивных материалов 19-20 веков. К примеру, кокарда почтальона (значок на форменной фуражке), поддужные бубенчики и колокольчики с почтовой тройки. Один из колокольчиков, кстати, нашли в земле, на глубине около 2 метров, когда рыли овощную яму (он прекрасно сохранился). Во время экскурсии можно написать письмо чернилами, а потом по всем правилам запечатать его смесью твердых смол – сургучом.

время работы: с понедельника по пятницу с 12:00 до 15:00

телефон: +7 (3412) 69-71-94

адрес: ул. Кирова, 116

цена: бесплатно

антиковидные ограничения: вход без QR-кодов, в маске

МУЗЕЙ-КВАРТИРА КРАСИЛЬНИКОВА

Послушать рассказ о жизни писателя Геннадия Красильникова можно в наушниках, без экскурсовода Фото: Архив «КП» в Ижевске

В квартире, которая в 1989 году стала музеем, жил знаменитый удмуртский писатель-прозаик Геннадий Дмитриевич Красильников. В основу экспозиции легли личные вещи писателя: письменный стол, печатная машинка, книги. Экскурсии проводятся в аудиоформате.

время работы: с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00

телефон: +7 (3412) 78-67-65 (экскурсии принимаются по предварительной записи)

адрес: ул. М. Горького, 45/18

цена: 100 р.

антиковидные ограничения: вход без QR-кодов, в маске

ЦЕНТР ИСТОРИИ СПОРТА ИЖЕВСКА

Часть экспозиции Центра истории спорта. Фото: https://vk.com/izhsportmuseum

Этот музей насчитывает в своих фондах более 6000 экспонатов: фотографии, кубки, медали, спортивные снаряды и многое другое. Большая часть предметов принадлежала именитым спортсменам Удмуртии: биатлонисту Валерию Медведцеву, стрелку Наталье Падериной, лыжникам Тамаре Тихоновой и Максиму Вылегжанину.

Есть интерактивные экспонаты – гоночный автомобиль, мотоцикл айс-спидвея и мотоцикл с коляской, велосипед, шахматы и многое другое! Все это историческое богатство спортивной славы Удмуртии представлено в трех тематических залах.

время работы: с понедельника по четверг с 08:30 до 17:30; по пятницам с 08:30 до 16:30

телефон: +7 (3412) 44-68-26

адрес: ул. Удмуртская, 267/2

цена: бесплатно

антиковидные ограничения: вход по QR-коду о вакцинации или перенесенном заболевании, либо или с результатами ПЦР-теста, полученного не ранее чем за 72 часа

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ШОКОЛАДА

С помощью опытного шоколатье можно сделать шоколадную фигурку Фото: Архив «КП» в Ижевске

История шоколада насчитывает многие сотни лет. Этому десерту приписывают лечебные и даже магические свойства. Узнать интересные факты о нем, путь его перерождения от напитка до современного лакомства можно в единственном музее шоколада в Удмуртии.

Помимо экскурсии, посетители могут самостоятельно изготовить шоколадные фигурки под руководством опытных шоколатье.

время работы: со вторника по воскресенье с 10:00 до 18:30

телефон: 8-912-856-19-00 (Экскурсии принимаются по предварительной записи)

адрес: ул. Карла Маркса, 244

цена: 400 р.

антиковидные ограничения: вход в торговый центр, где располагается сам музей, по QR-коду о вакцинации или перенесенном заболевании, или с результатами ПЦР-теста, полученного не ранее чем за 72 часа

Ранее мы рассказывали о музеях Удмуртии, о которых слышал не каждый. В них можно узнать о быте арестантов, бессермянской старообрядческой культуре, исчезнувших деревнях и другом.

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