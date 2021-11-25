Житель Удмуртии незаконно вырубил елок на почти 9 млн рублей для строительства дома

Часть леса мужчина сбыл на пилораму. Фото: МВД по УР

В Кезском районе Удмуртии задержали 43-летнего местного жителя, который подозревается в незаконной рубке сырорастущего леса (часть 3 статьи 260 УК РФ). Как сообщает пресс-служба УМВД по республике, представители районного лесничества обратились в полицию с сообщением о вырубке 53 елей на общую сумму 8 700 000 рублей.

«Установлено, что незаконно добытую древесину подозреваемый планировал использовать для строительства частного дома и хозяйственных построек», – говорится в сообщении ведомства.

Фото: МВД по УР

Часть похищенной древесины подозреваемый вывез на арендованном тракторе и продал на пилораму. По месту его жительства была обнаружена и изъята бензопила.

Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.

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