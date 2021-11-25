На форуме «Сделано в Удмуртии – 2021» для самозанятых откроются отдельные площадки

Фото: Корпорация развития Удмуртии

Продолжается регистрация на онлайн-форум ««Сделано в Удмуртии – 2021». Как сообщает пресс-служба Корпорации развития республики, для самозанятых на форуме запланирована отдельная программа, которая будет проходить 7 и 10 декабря.

«В Удмуртии зарегистрировано уже более 28 тысяч самозанятых. Они активно пользуются нашими мерами поддержки — льготными займами, образовательными мероприятиями, консультациями. Им интересно развиваться, расширять свое дело, постоянно обучаться. Именно поэтому мы решили посвятить самозанятым отдельные дни — это 7 и 10 декабря. Мы позвали спикеров, которые будут интересны именно самозанятым — это блогеры, специалисты по фотоконтенту, копирайтингу, продвижению», — рассказал министр экономики Удмуртской Республики Михаил Тумин (цитата по пресс-службе региональной Корпорации развития).

Отмечается, что в эти даты на форуме выступят известные спикеры. Так, блогер из Удмуртии Вера Трефилова (Vera Wonderbera) расскажет о секретах успешных людей, основатель школы онлайн-бизнеса «МарШаг» Ирина Данкин выступит с темой «Как выстроить масштабный онлайн-бизнес», а основатель российской школы PR Татьяна Яковлева поделится секретами продвижения личного бренда и нового продукта на рынке.

Кроме того, самозанятые могут присоединиться к форуму в любой другой день, для них доступна и вся остальная программа. Напомним, на форуме выступят эксперт в системном развитии личности Ицхак Пинтосевич, управляющий партнер Newman Sport Владимир Волошин, и руководитель проекта «Вкусвилл. Практика» Евгения Щепина.

«Также [для самозанятых], например, будут полезны выступление о фотоконтенте от фотографа Александра Маерса и выступление Юлии Воликовой, основателя сервиса exeDrive, автора книги «Хватит командовать. Пора играть!», о новых бизнес-возможностях, появившихся в эпоху пандемии», — говорится в сообщении Корпорации развития Удмуртии.

Корпорация будет вести трансляции с форума на своем официальном сайте. В канун форума на сайте Корпорации развития Удмуртии появится новогодняя елка с подарками для бизнесменов, самозанятых и тех, кто только собирается заняться предпринимательской деятельностью. Ежедневно на елочных украшениях будут появляться по 4 выступления спикеров, а под елкой каждый из участников форума сможет найти бонусы от партнеров форума.

В этом году форум пройдет в онлайн-формате с 6 по 10 декабря. Зарегистрироваться можно по ссылке.

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