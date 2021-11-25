Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 25 ноября: какие районы лидируют по количеству заболевших

За последние сутки коронавирус подтвердился у 166 ижевчан. Фото: pixabay.com

По данным регионального оперштаба, на утро 25 ноября коронавирусом заболели еще 305 жителей Удмуртии. 277 человек выздоровели, их выписали. 11 человек скончались. В числе заболевших 38 детей и 61 человек старше 65 лет. Рассказываем о статистике по районам и городам республики.

Фото: оперштаб УР

Ижевск — 34 463 (+166 по отношению к утру 24 ноября)

Сарапул — 2 706 (+26)

Игринский район — 1 912 (+20)

Воткинск — 3 829 (+14)

Камбарский район — 721 (+11)

Воткинский район — 1 094 (+11)

Можга — 3 561 (+9)

Вавожский район — 680 (+8)

Красногорский район — 571 (+7)

Киясовский район — 466 (+6)

Глазов — 3 230 (+5)

Якшур-Бодьинский район — 920 (+5)

Кизнерский район — 663 (+4)

Алнашский район — 990 (+3)

Можгинский район — 1 067 (+3)

Сарапульский район — 707 (+2)

Граховский район — 481 (+1)

Завьяловский район — 2 690 (+1)

Малопургинский район — 828 (+1)

Юкаменский район — 574 (+1)

Глазовский район — 611 (+1)

Увинский район — 2 556

Балезинский район — 1 221

Шарканский район — 1 195

Сюмсинский район — 853

Селтинский район — 687

Каракулинский район — 509

Дебесский район — 493

Ярский район — 478

Кезский район — 469

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