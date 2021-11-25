Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 25 ноября: какие районы лидируют по количеству заболевших

За последние сутки коронавирус подтвердился у 166 ижевчан. Фото: pixabay.com
По данным регионального оперштаба, на утро 25 ноября коронавирусом заболели еще 305 жителей Удмуртии. 277 человек выздоровели, их выписали. 11 человек скончались. В числе заболевших 38 детей и 61 человек старше 65 лет. Рассказываем о статистике по районам и городам республики.
Фото: оперштаб УР
Ижевск — 34 463 (+166 по отношению к утру 24 ноября)
Сарапул — 2 706 (+26)
Игринский район — 1 912 (+20)
Воткинск — 3 829 (+14)
Камбарский район — 721 (+11)
Воткинский район — 1 094 (+11)
Можга — 3 561 (+9)
Вавожский район — 680 (+8)
Красногорский район — 571 (+7)
Киясовский район — 466 (+6)
Глазов — 3 230 (+5)
Якшур-Бодьинский район — 920 (+5)
Кизнерский район — 663 (+4)
Алнашский район — 990 (+3)
Можгинский район — 1 067 (+3)
Сарапульский район — 707 (+2)
Граховский район — 481 (+1)
Завьяловский район — 2 690 (+1)
Малопургинский район — 828 (+1)
Юкаменский район — 574 (+1)
Глазовский район — 611 (+1)
Увинский район — 2 556
Балезинский район — 1 221
Шарканский район — 1 195
Сюмсинский район — 853
Селтинский район — 687
Каракулинский район — 509
Дебесский район — 493
Ярский район — 478
Кезский район — 469
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