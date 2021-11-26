В серии краж с банковских счетов подозревают восьмерых подростков в Ижевске

Подозреваемым избрали меру пресечения в виде родительского присмотра. Фото: СУ СКР по УР

В Ижевске возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ (хищение средств с банковских счетов граждан). Как сообщает Следственное управление СКР по Удмуртии, в совершении преступлений подозреваются 8 жителей города в возрасте от 15 до 17 лет, ученики городских школ и колледжей.

«По данным следствия, подозреваемые в период времени с июня по 24 ноября 2021 года, действуя группой лиц по предварительному сговору, используя мобильную связь и сеть Интернет, неоднократно похищали денежные средства с банковских счетов граждан», — говорится в сообщении ведомства.

Сейчас устанавливаются все потерпевшие и размер причиненного ущерба. Проведены обыски, изъяты системные блоки, ноутбуки, флэш-накопители, большое количество сим-карт и банковских карт, мобильные телефоны. Подозреваемым избрали меру пресечения в виде родительского присмотра.

За данное преступление предусмотрено наказание до шести лет лишения свободы.

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