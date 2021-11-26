Мокрый снег и около 0°С ожидаются в Ижевске 26 ноября

Ожидается небольшой мокрый снег. Фото: Сергей Грачев

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 26 ноября, пятница. «Комсомолка» расскажет о погоде на день.

По данным регионального Гидрометцентра, сегодня днем в столице Удмуртии ожидаются около 0°С, небольшой мокрый снег. Ветер юго-западный, 9-14 м/с.

На дорогах снежный накат, гололедица.

О погоде на неделю мы рассказывали здесь.

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