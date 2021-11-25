Рождественский пост: когда начинается и какие правила нужно соблюдать верующим жителям Удмуртии

Женщина ставит свечку в храме
Фото: Архив «КП» в Ижевске
С 28 ноября 2021 года по 6 января 2022 года по всей стране начинается Рождественский пост. Он направлен на очищение тела и души перед светлым праздником – Рождеством.
НЕМНОГО ИЗ ИСТОРИИ
Пост был установлен во времена раннего христианства и начиная с четвертого века был принят к соблюдению. Однако сорокадневным пост стал лишь в середине ХII века, в 1166 году, по решению Константинопольского патриарха Луки Хрисоверга.
ЧТО МОЖНО ДЕЛАТЬ ВО ВРЕМЯ ПОСТА
- В период Рождественского поста необходимо посещать храмы и молиться. Также нужно совершать добрые дела в течение 40 дней. Это может быть благотворительность, помощь нуждающимся и молитва.
- Во вторник, четверг, субботу и воскресенье вы можете добавить в свой рацион рыбные блюда. В выходные дни разрешено употребление вина и приготовление пищи на растительном масле. В понедельник, среду и пятницу делать это нежелательно.
- В праздничные дни разрешено побаловать себя блюдами из рыбы. Однако запрет на мясные блюда остается в силе.
- В Рождественский пост нет запретов на определенные хобби и занятия, если они не вредят окружающим. Однако священнослужители рекомендуют сократить досуг перед телевизором или в интернете.
В период Рождественского поста необходимо посещать храмы и молиться
Фото: Архив «КП» в Ижевске
ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ ВО ВРЕМЯ ПОСТА
- В период Рождественского поста нельзя употреблять в еду продукты из мяса, птицы, а также блюда с содержанием молока и яиц.
- Соблюдение поста – дело добровольное. Эта событие принесет пользу только тем людям, которые сами готовы пойти на этот шаг.
- Нельзя сквернословить, ругаться и обижать других людей, строить козни и совершать грехи. Любое зло обернется против вас.
- Необходимо воздерживаться от телесных радостей, поэтому в это время не проводятся свадьбы и венчания.
- В Рождественский пост запрещено злоупотреблять алкоголем. В праздники и выходные дни разрешено выпить красное вино, но необходимо соблюдать меру.
- Рекомендуется отказаться от развлечений и земных радостей, ведь у вас появляется прекрасная возможность заняться своим духовным развитием.
ЧТО МОЖНО ПРИГОТОВИТЬ ВО ВРЕМЯ ПОСТА
Горячая пища с растительным маслом
Суп на зажарке, рагу, винегрет, картошку с грибами, постную выпечку, кислую капусту и гречку. Магазинные сладости заменяют конфетами из меда и ореховой крошки, финиками, инжиром, черносливом.
Сухоядение
Термически необработанная пища, то есть, сырая, не вареная и не жареная. Можно есть запаренную с вечера гречку, овсянку. Разрешается хлеб и мед. В качестве перекуса используют орехи, сухофрукты, яблоки, мандарины, хурму.
Необработанная пища. Фото: pixabay.com
Горячая пища, приготовленная без масла
Простые супы на воде (овощные, грибные и крупяные), каши, бобы, сырые и запеченные овощи, фрукты, салат с заправкой из лимонного сока, овсянку с орехами и сухофруктами.
Суп на воде с овощами. Фото: pixabay.com
Горячая пища с растительным маслом и рыба
Запеченная, жареная рыба, рыбные котлеты, любые морепродукты, в том числе креветки. Можно сделать стейк из тунца, уху, рыбный пирог.
Жареная рыба. Фото: pixabay.com
ЭТАПЫ РОЖДЕСТВЕНСКОГО ПОСТА
Пост длится с 28 ноября 2021 года по 6 января 2022 года. Условно его делят на три этапа:
28 ноября – 19 декабря
Вступление в пост. Необходимо отказаться от животной пищи: яиц, молока, мяса, сливочного масла и блюд, приготовленных с указанными продуктами. В некоторые дни разрешается есть рыбу, а также постные блюда с растительным маслом. Строгий пост соблюдается только по средам и пятницам. По понедельникам рекомендуется отказ от масла.
20 декабря – 1 января
На этом этапе уменьшается количество рыбы в рационе. Рыбные блюда едят по выходным. В остальные дни питаются горячей пищей с маслом или без. В среду и пятницу едят только сырые продукты.
2 января – 6 января
Третий период самый короткий, но пост в него наиболее строгий. Только в выходные дни разрешается горячая пища с растительным маслом. В остальные дни стараются есть сырую еду.
График приема пищи по дням
28 ноября 2021 года – горячая пища с растительным маслом и рыба
29 ноября 2021 года – горячая пища без масла
30 ноября 2021 года – горячая пища с растительным маслом и рыба
1 декабря 2021 года – сухоядение
2 декабря 2021 года – горячая пища с растительным маслом и рыба
3 декабря 2021 года – сухоядение
4 декабря 2021 года – горячая пища с растительным маслом и рыба
5 декабря 2021 года – горячая пища с растительным маслом и рыба
6 декабря 2021 года – горячая пища без масла
7 декабря 2021 года – горячая пища с растительным маслом и рыба
8 декабря 2021 года – сухоядение
9 декабря 2021 года – горячая пища с растительным маслом и рыба
10 декабря 2021 года – сухоядение
11 декабря 2021 года – горячая пища с растительным маслом и рыба
12 декабря 2021 года – горячая пища с растительным маслом и рыба
13 декабря 2021 года – горячая пища без масла
14 декабря 2021 года – горячая пища с растительным маслом и рыба
15 декабря 2021 года – сухоядение
16 декабря 2021 года – горячая пища с растительным маслом и рыба
17 декабря 2021 года – сухоядение
18 декабря 2021 года – горячая пища с растительным маслом и рыба
19 декабря 2021 года – горячая пища с растительным маслом и рыба
20 декабря 2021 года – горячая пища без масла
21 декабря 2021 года – блюда с растительным маслом
22 декабря 2021 года – сухоядение
23 декабря 2021 года – блюда с растительным маслом
24 декабря 2021 года – сухоядение
25 декабря 2021 года – горячая пища с растительным маслом и рыба
26 декабря 2021 года – горячая пища с растительным маслом и рыба
27 декабря 2021 года – горячая пища без масла
28 декабря 2021 года – блюда с растительным маслом
29 декабря 2021 года – сухоядение
30 декабря 2021 года – блюда с растительным маслом
31 декабря 2021 года – сухоядение
1 января 2022 года – блюда с растительным маслом
2 января 2022 года – блюда с растительным маслом
3 января 2022 года – сухоядение
4 января 2022 года – сухоядение
5 января 2022 года – сухоядение
6 января 2022 года – сухоядение
Напоминаем, что во время Рождественского поста накладывается запрет на продукты из мяса, птицы, а также на блюда с содержанием молока и яиц.
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