Рождественский пост: когда начинается и какие правила нужно соблюдать верующим жителям Удмуртии

Женщина ставит свечку в храме Фото: Архив «КП» в Ижевске

С 28 ноября 2021 года по 6 января 2022 года по всей стране начинается Рождественский пост. Он направлен на очищение тела и души перед светлым праздником – Рождеством.

НЕМНОГО ИЗ ИСТОРИИ

Пост был установлен во времена раннего христианства и начиная с четвертого века был принят к соблюдению. Однако сорокадневным пост стал лишь в середине ХII века, в 1166 году, по решению Константинопольского патриарха Луки Хрисоверга.

ЧТО МОЖНО ДЕЛАТЬ ВО ВРЕМЯ ПОСТА

- В период Рождественского поста необходимо посещать храмы и молиться. Также нужно совершать добрые дела в течение 40 дней. Это может быть благотворительность, помощь нуждающимся и молитва.

- Во вторник, четверг, субботу и воскресенье вы можете добавить в свой рацион рыбные блюда. В выходные дни разрешено употребление вина и приготовление пищи на растительном масле. В понедельник, среду и пятницу делать это нежелательно.

- В праздничные дни разрешено побаловать себя блюдами из рыбы. Однако запрет на мясные блюда остается в силе.

- В Рождественский пост нет запретов на определенные хобби и занятия, если они не вредят окружающим. Однако священнослужители рекомендуют сократить досуг перед телевизором или в интернете.

В период Рождественского поста необходимо посещать храмы и молиться Фото: Архив «КП» в Ижевске

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ ВО ВРЕМЯ ПОСТА

- В период Рождественского поста нельзя употреблять в еду продукты из мяса, птицы, а также блюда с содержанием молока и яиц.

- Соблюдение поста – дело добровольное. Эта событие принесет пользу только тем людям, которые сами готовы пойти на этот шаг.

- Нельзя сквернословить, ругаться и обижать других людей, строить козни и совершать грехи. Любое зло обернется против вас.

- Необходимо воздерживаться от телесных радостей, поэтому в это время не проводятся свадьбы и венчания.

- В Рождественский пост запрещено злоупотреблять алкоголем. В праздники и выходные дни разрешено выпить красное вино, но необходимо соблюдать меру.

- Рекомендуется отказаться от развлечений и земных радостей, ведь у вас появляется прекрасная возможность заняться своим духовным развитием.

ЧТО МОЖНО ПРИГОТОВИТЬ ВО ВРЕМЯ ПОСТА

Горячая пища с растительным маслом

Суп на зажарке, рагу, винегрет, картошку с грибами, постную выпечку, кислую капусту и гречку. Магазинные сладости заменяют конфетами из меда и ореховой крошки, финиками, инжиром, черносливом.

Сухоядение

Термически необработанная пища, то есть, сырая, не вареная и не жареная. Можно есть запаренную с вечера гречку, овсянку. Разрешается хлеб и мед. В качестве перекуса используют орехи, сухофрукты, яблоки, мандарины, хурму.

Необработанная пища. Фото: pixabay.com

Горячая пища, приготовленная без масла

Простые супы на воде (овощные, грибные и крупяные), каши, бобы, сырые и запеченные овощи, фрукты, салат с заправкой из лимонного сока, овсянку с орехами и сухофруктами.

Суп на воде с овощами. Фото: pixabay.com

Горячая пища с растительным маслом и рыба

Запеченная, жареная рыба, рыбные котлеты, любые морепродукты, в том числе креветки. Можно сделать стейк из тунца, уху, рыбный пирог.

Жареная рыба. Фото: pixabay.com

ЭТАПЫ РОЖДЕСТВЕНСКОГО ПОСТА

Пост длится с 28 ноября 2021 года по 6 января 2022 года. Условно его делят на три этапа:

28 ноября – 19 декабря

Вступление в пост. Необходимо отказаться от животной пищи: яиц, молока, мяса, сливочного масла и блюд, приготовленных с указанными продуктами. В некоторые дни разрешается есть рыбу, а также постные блюда с растительным маслом. Строгий пост соблюдается только по средам и пятницам. По понедельникам рекомендуется отказ от масла.

20 декабря – 1 января

На этом этапе уменьшается количество рыбы в рационе. Рыбные блюда едят по выходным. В остальные дни питаются горячей пищей с маслом или без. В среду и пятницу едят только сырые продукты.

2 января – 6 января

Третий период самый короткий, но пост в него наиболее строгий. Только в выходные дни разрешается горячая пища с растительным маслом. В остальные дни стараются есть сырую еду.

График приема пищи по дням

28 ноября 2021 года – горячая пища с растительным маслом и рыба

29 ноября 2021 года – горячая пища без масла

30 ноября 2021 года – горячая пища с растительным маслом и рыба

1 декабря 2021 года – сухоядение

2 декабря 2021 года – горячая пища с растительным маслом и рыба

3 декабря 2021 года – сухоядение

4 декабря 2021 года – горячая пища с растительным маслом и рыба

5 декабря 2021 года – горячая пища с растительным маслом и рыба

6 декабря 2021 года – горячая пища без масла

7 декабря 2021 года – горячая пища с растительным маслом и рыба

8 декабря 2021 года – сухоядение

9 декабря 2021 года – горячая пища с растительным маслом и рыба

10 декабря 2021 года – сухоядение

11 декабря 2021 года – горячая пища с растительным маслом и рыба

12 декабря 2021 года – горячая пища с растительным маслом и рыба

13 декабря 2021 года – горячая пища без масла

14 декабря 2021 года – горячая пища с растительным маслом и рыба

15 декабря 2021 года – сухоядение

16 декабря 2021 года – горячая пища с растительным маслом и рыба

17 декабря 2021 года – сухоядение

18 декабря 2021 года – горячая пища с растительным маслом и рыба

19 декабря 2021 года – горячая пища с растительным маслом и рыба

20 декабря 2021 года – горячая пища без масла

21 декабря 2021 года – блюда с растительным маслом

22 декабря 2021 года – сухоядение

23 декабря 2021 года – блюда с растительным маслом

24 декабря 2021 года – сухоядение

25 декабря 2021 года – горячая пища с растительным маслом и рыба

26 декабря 2021 года – горячая пища с растительным маслом и рыба

27 декабря 2021 года – горячая пища без масла

28 декабря 2021 года – блюда с растительным маслом

29 декабря 2021 года – сухоядение

30 декабря 2021 года – блюда с растительным маслом

31 декабря 2021 года – сухоядение

1 января 2022 года – блюда с растительным маслом

2 января 2022 года – блюда с растительным маслом

3 января 2022 года – сухоядение

4 января 2022 года – сухоядение

5 января 2022 года – сухоядение

6 января 2022 года – сухоядение

Напоминаем, что во время Рождественского поста накладывается запрет на продукты из мяса, птицы, а также на блюда с содержанием молока и яиц.

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