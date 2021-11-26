Бывший вице-премьер Ингушетии Бекхан Оздоев возглавил концерн «Калашников»

Отмечается, что Бекхан Оздоев «обладает большим опытом государственного управления». Фото: архив редакции

Индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии государственной корпорации «Ростех» Бекхан Оздоев стал генеральным директором концерна «Калашников». Как сообщает пресс-служба госкорпорации, совет директоров принял соответствующее решение накануне, 25 ноября.

«В сферу ответственности Бекхана Оздоева входит разработка и осуществление программно-целевого планирования, управление профильными промышленными активами, среди которых холдинги «Высокоточные комплексы» и «Спецхимия», концерны «Техмаш» и «Калашников». Индустриальный директор осуществляет контроль исполнения государственной программы вооружения, государственного оборонного заказа, долгосрочных целевых программ, государственных программ и программ военно-технического сотрудничества компаниями кластера вооружений Ростеха», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Оздоев «обладает большим опытом государственного управления». В частности, в разные годы он был заместителем начальника управления судебного департамента Москвы, занимал различные посты в правительстве Ингушетии, вплоть до поста заместителя председателя правительства республики.

Предыдущим главой совета директоров был Александр Назаров. В пресс-службе госкорпорации отмечают, что «на текущий момент возложенные на него задачи успешно выполнены».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Последние новости Ижевска на утро 26 ноября 2021 года: новый врио замглавы администрации и можно ли пить алкоголь после коронавируса

Алкоголь после коронавируса: что советуют врачи Ижевска