Последние новости Ижевска на утро 26 ноября 2021 года: новый врио замглавы администрации и можно ли пить алкоголь после коронавируса

Алексей Мещанинов - новым врио замглавы администрации Ижевска по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству. Фото: Ильяс Бекмансуров

Доброе утро, Ижевск! Сегодня пятница, 26 ноября. Синоптики обещают 0°C и небольшой снег. «Комсомолка» собрала последние новости Ижевска на утро 26 ноября одной строкой:

- Детский омбудсмен в Удмуртии Ольга Авдеева: «Родители не верили слухам об истязании детей в Красногорской гимназии»

- 11-летний ребенок напал с ножом на водителя в Удмуртии

- 32 обманутых дольщика «Толстовского долгостроя» в Ижевске получат единовременную компенсацию из специального фонда

- Спортивный манеж и крытый теннисный комплекс построят в Ижевске

- Житель Удмуртии незаконно вырубил елок на почти 9 млн рублей для строительства дома

- Накипело! Почему так плохо убирают снег, зачем повысят плату за проезд в Ижевске и кто должен делать уроки с ребенком?

- Гороскоп на 26 ноября 2021 года: Близнецов ждут приятные знакомства, а Девам придется научиться сдерживать свои эмоции

- В серии краж с банковских счетов подозревают восьмерых подростков в Ижевске

- Рождественский пост: когда начинается и какие правила нужно соблюдать верующим жителям Удмуртии

- У ТЦ «Сигма» в Ижевске установили новогоднюю елку

Перейдем к подробным новостям:

УБИЙЦУ БЫВШЕЙ СОЖИТЕЛЬНИЦЫ НА УЛИЦЕ МОЛОДЕЖНОЙ ОТПРАВИЛИ НА ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

Фото: Амир Закиров

В конце июня мы подробно писали об этом убийстве. До совершения преступления мужчина трижды угрожал потерпевшей. Подробнее

АЛЕКСЕЙ МЕЩАНИНОВ - НОВЫЙ ВРИО ЗАМГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ИЖЕВСКА ПО ЖКХ И СТРОИТЕЛЬСТВУ

Алексей Мещанинов - новым врио замглавы администрации Ижевска по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству. Фото: Ильяс Бекмансуров

Ранее с поста ушел Игорь Сальников, который покинул администрацию по собственному желанию в связи с переходом на работу в другом городе. Подробнее

АКТЕР ИЗ ИЖЕВСКА СЕРГЕЙ ГИЛЕВ - «ПРОРЫВ ГОДА» ПО ВЕРСИИ ГЛЯНЦЕВОГО ЖУРНАЛА

Фото: ok-magazine.ru

В этом году премия «Больше чем звезды» приурочена к 15-летию журнала «ОК!» . Подробнее

ИЖЕВСКОЙ СТАНЦИИ СКОРОЙ ПОМОЩИ - 100 ЛЕТ

Фото: из архива Ижевской станции скорой медицинской помощи

В честь этого мы собрали 10 архивных исторических фотографий и воспоминания сотрудников.

МОЖНО ЛИ ПИТЬ ПОСЛЕ КОРОНАВИРУСА?

Фото: pixabay.com

Спросили врачей и делимся с вами.