Последние новости Ижевска на утро 26 ноября 2021 года: новый врио замглавы администрации и можно ли пить алкоголь после коронавируса

Алексей Мещанинов - новым врио замглавы администрации Ижевска по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству. Фото: Ильяс Бекмансуров
Доброе утро, Ижевск! Сегодня пятница, 26 ноября. Синоптики обещают 0°C и небольшой снег. «Комсомолка» собрала последние новости Ижевска на утро 26 ноября одной строкой:
- Детский омбудсмен в Удмуртии Ольга Авдеева: «Родители не верили слухам об истязании детей в Красногорской гимназии»
- 11-летний ребенок напал с ножом на водителя в Удмуртии
- 32 обманутых дольщика «Толстовского долгостроя» в Ижевске получат единовременную компенсацию из специального фонда
- Спортивный манеж и крытый теннисный комплекс построят в Ижевске
- Житель Удмуртии незаконно вырубил елок на почти 9 млн рублей для строительства дома
- Накипело! Почему так плохо убирают снег, зачем повысят плату за проезд в Ижевске и кто должен делать уроки с ребенком?
- Гороскоп на 26 ноября 2021 года: Близнецов ждут приятные знакомства, а Девам придется научиться сдерживать свои эмоции
- В серии краж с банковских счетов подозревают восьмерых подростков в Ижевске
- Рождественский пост: когда начинается и какие правила нужно соблюдать верующим жителям Удмуртии
- У ТЦ «Сигма» в Ижевске установили новогоднюю елку
Перейдем к подробным новостям:
УБИЙЦУ БЫВШЕЙ СОЖИТЕЛЬНИЦЫ НА УЛИЦЕ МОЛОДЕЖНОЙ ОТПРАВИЛИ НА ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
Фото: Амир Закиров
В конце июня мы подробно писали об этом убийстве. До совершения преступления мужчина трижды угрожал потерпевшей. Подробнее
АЛЕКСЕЙ МЕЩАНИНОВ - НОВЫЙ ВРИО ЗАМГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ИЖЕВСКА ПО ЖКХ И СТРОИТЕЛЬСТВУ
Алексей Мещанинов - новым врио замглавы администрации Ижевска по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству. Фото: Ильяс Бекмансуров
Ранее с поста ушел Игорь Сальников, который покинул администрацию по собственному желанию в связи с переходом на работу в другом городе. Подробнее
АКТЕР ИЗ ИЖЕВСКА СЕРГЕЙ ГИЛЕВ - «ПРОРЫВ ГОДА» ПО ВЕРСИИ ГЛЯНЦЕВОГО ЖУРНАЛА
Фото: ok-magazine.ru
В этом году премия «Больше чем звезды» приурочена к 15-летию журнала «ОК!» . Подробнее
ИЖЕВСКОЙ СТАНЦИИ СКОРОЙ ПОМОЩИ - 100 ЛЕТ
Фото: из архива Ижевской станции скорой медицинской помощи
В честь этого мы собрали 10 архивных исторических фотографий и воспоминания сотрудников.
МОЖНО ЛИ ПИТЬ ПОСЛЕ КОРОНАВИРУСА?
Фото: pixabay.com
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