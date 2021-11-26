18-летнего студента в Удмуртии подозревают в распространении личных фотографий несовершеннолетней знакомой

Обстоятельства преступления устанавливаются. Фото: архив КП

В Сарапуле возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни) в отношении 18-летнего студента одного из местных техникумов. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Удмуртии.

«По данным следствия, 31 августа 2021 года подозреваемый распространил в социальных сетях фотоизображения 15-летней знакомой, содержащие ее личную тайну», — говорится в сообщении.

В рамках расследования осмотрено место происшествия, допрошены потерпевшая и свидетели. Обстоятельства преступления устанавливаются. Сарапульчанину грозит до двух лет лишения свободы.

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