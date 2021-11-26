17 жителей Удмуртии скончались от коронавируса за последние сутки

264 человека выздоровели. Фото: Амир Закиров

Оперштаб Удмуртии сообщает, что по состоянию на утро 26 ноября в республике выявлено 303 новых случаев коронавируса. В числе заболевших 40 детей и 42 человека старше 65 лет. Зафиксировано 17 смертей.

264 человека выздоровели, их выписали.

8 018 человек находятся в удовлетворительном состоянии, 711 - в состоянии средней степени тяжести, 226 – в тяжелом состоянии.

Всего на 26 ноября в Удмуртии зарегистрировано 73 935 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 62 334 человека выздоровели. За время пандемии в регионе зафиксировано 3 206 летальных исходов.

Как минимум первым компонентом вакцины от коронавируса привился 625 163 жителя Удмуртии. Из них 427 768 прошли через оба этапа вакцинации. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получили 109 446 человек.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Последние новости Ижевска на утро 26 ноября 2021 года: новый врио замглавы администрации и можно ли пить алкоголь после коронавируса

18-летнего студента в Удмуртии подозревают в распространении личных фотографий несовершеннолетней знакомой