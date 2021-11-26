Временных руководителей назначили в Октябрьском и Устиновском районах Ижевска

Осенью оба района по разным причинам остались без руководителей. Фото: Диля Ахмадишина
Октябрьский и Устиновский районы столицы Удмуртии возглавили Наталья Новикова и Венера Лушникова соответственно. Информация об этом появилась на официальном сайте Ижевска.
Лушникова Венера Фаридовна, врио главы Устиновского района Ижевска. Фото: izh.ru
Новикова Наталья Владимировна, врио главы Октябрьского района Ижевска. Фото: izh.ru
В пресс-службе городской администрации пояснили, что на указанные должности Новикова и Лушникова переведены временно.
Наталья Новикова ранее занимала пост замглавы администрации Октябрьского района по общим вопросам, Венера Лушникова – пост замглавы Устиновского района по социальным и организационным вопросам.
Напомним, в сентябре текущего года мэр Ижевска Олег Бекмеметьев уволил главу администрации Устиновского района Владимира Петухова за низкую исполнительскую дисциплину.
В октябре был задержан глава Октябрьского района Алексей Девяткин. Как выяснилось, его обвиняют по части 3 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения»)
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