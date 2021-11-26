Временных руководителей назначили в Октябрьском и Устиновском районах Ижевска

Осенью оба района по разным причинам остались без руководителей. Фото: Диля Ахмадишина

Октябрьский и Устиновский районы столицы Удмуртии возглавили Наталья Новикова и Венера Лушникова соответственно. Информация об этом появилась на официальном сайте Ижевска.

Лушникова Венера Фаридовна, врио главы Устиновского района Ижевска. Фото: izh.ru

Новикова Наталья Владимировна, врио главы Октябрьского района Ижевска. Фото: izh.ru

В пресс-службе городской администрации пояснили, что на указанные должности Новикова и Лушникова переведены временно.

Наталья Новикова ранее занимала пост замглавы администрации Октябрьского района по общим вопросам, Венера Лушникова – пост замглавы Устиновского района по социальным и организационным вопросам.

Напомним, в сентябре текущего года мэр Ижевска Олег Бекмеметьев уволил главу администрации Устиновского района Владимира Петухова за низкую исполнительскую дисциплину.

В октябре был задержан глава Октябрьского района Алексей Девяткин. Как выяснилось, его обвиняют по части 3 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения»)

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Последние новости Ижевска на утро 26 ноября 2021 года: новый врио замглавы администрации и можно ли пить алкоголь после коронавируса

Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 26 ноября: какие районы лидируют по количеству заболевших