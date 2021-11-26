Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 26 ноября: какие районы лидируют по количеству заболевших

За последние сутки коронавирус подтвердился у 98 ижевчан. Фото: pixabay.com
По данным регионального оперштаба, на утро 26 ноября коронавирусом заболели еще 303 жителя Удмуртии. 264 человека выздоровели, их выписали. 17 человек скончались. В числе заболевших 40 детей и 42 человека старше 65 лет. Рассказываем о статистике по районам и городам республики.
Фото: оперштаб УР
Ижевск — 34 561 (+98 по отношению к утру 25 ноября)
Воткинск — 3 856 (+27)
Сарапульский район — 727 (+20)
Камбарский район — 740(+19)
Глазов — 3 243 (+13)
Игринский район — 1 922 (+10)
Вавожский район — 690 (+10)
Воткинский район — 1 202 (+8)
Каракулинский район — 517 (+8)
Завьяловский район — 2 698 (+8)
Увинский район — 2 563 (+7)
Киясовский район — 473 (+7)
Можга — 3 568 (+7)
Алнашский район — 997 (+7)
Балезинский район — 1 227(+6)
Сарапул — 2 712(+6)
Красногорский район — 577 (+6)
Кезский район — 474 (+5)
Шарканский район — 1 200 (+5)
Сюмсинский район — 858 (+5)
Малопургинский район — 833 (+5)
Граховский район — 485 (+4)
Кизнерский район — 667 (+4)
Ярский район — 481 (+3)
Юкаменский район — 577 (+3)
Якшур-Бодьинский район — 922 (+2)
Можгинский район — 1 067
Селтинский район — 687
Глазовский район — 611
Дебесский район — 493
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