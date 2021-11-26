Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 26 ноября: какие районы лидируют по количеству заболевших

За последние сутки коронавирус подтвердился у 98 ижевчан. Фото: pixabay.com

По данным регионального оперштаба, на утро 26 ноября коронавирусом заболели еще 303 жителя Удмуртии. 264 человека выздоровели, их выписали. 17 человек скончались. В числе заболевших 40 детей и 42 человека старше 65 лет. Рассказываем о статистике по районам и городам республики.

Фото: оперштаб УР

Ижевск — 34 561 (+98 по отношению к утру 25 ноября)

Воткинск — 3 856 (+27)

Сарапульский район — 727 (+20)

Камбарский район — 740(+19)

Глазов — 3 243 (+13)

Игринский район — 1 922 (+10)

Вавожский район — 690 (+10)

Воткинский район — 1 202 (+8)

Каракулинский район — 517 (+8)

Завьяловский район — 2 698 (+8)

Увинский район — 2 563 (+7)

Киясовский район — 473 (+7)

Можга — 3 568 (+7)

Алнашский район — 997 (+7)

Балезинский район — 1 227(+6)

Сарапул — 2 712(+6)

Красногорский район — 577 (+6)

Кезский район — 474 (+5)

Шарканский район — 1 200 (+5)

Сюмсинский район — 858 (+5)

Малопургинский район — 833 (+5)

Граховский район — 485 (+4)

Кизнерский район — 667 (+4)

Ярский район — 481 (+3)

Юкаменский район — 577 (+3)

Якшур-Бодьинский район — 922 (+2)

Можгинский район — 1 067

Селтинский район — 687

Глазовский район — 611

Дебесский район — 493

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