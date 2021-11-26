Ремонт в Республиканском доме народного творчества в Ижевске планируют завершить в декабре

В этом году РДНТ отмечает свое 85-летие. Фото: Владимир Соловьев
В Республиканском доме народного творчества (РДНТ) в Ижевске начались ремонтные работы. Как сообщил на своей странице «ВКонтакте» министр культуры Удмуртии Владимир Соловьев, республика выделила на ремонт 3 млн рублей. В этом году РДНТ отмечает свое 85-летие.
«Эти средства будут направлены на реконструкцию потолков первого этажа фойе и вестибюля, косметический ремонт коридора и замену дверных блоков на втором этаже», – написал министр.
Соловьев отметил, что деятельность РДНТ не приостанавливалась, артисты продолжают репетировать и готовиться к предстоящим мероприятиям.
Завершить ремонт планируют уже в декабре текущего года.
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