Глава Удмуртии Александр Бречалов выразил соболезнования родным и близким жертв аварии на шахте в Кузбассе

Погибших при работе на шахте «Листвяжная» спасателей посмертно наградят орденами Мужества Фото: пресс-служба МЧС Кемеровской области

Сегодня, 26 ноября, глава Удмуртии Александр Бречалов в своих соцсетях выразил соболезнования родным и близким погибших в результате задымления в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области.

«Трагичные вести приходят с Кузбасса. Оборвались жизни, полные планов на будущее. Самые искренние соболезнования семьям погибших горняков и спасателей. Пострадавшим – скорейшего выздоровления», – написал он на своей странице во «ВКонтакте».

Как писал сайт kp.ru, в четверг, 25 ноября, в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошел взрыв в одном из вентиляционных штреков. Произошло сильное задымление. На момент инцидента в шахте находилось 287 горняков. Погибли 52 человека, из них шестеро - спасатели.

Было возбуждено уголовное дело о халатности сотрудников Ростехнадзора. Следствие считает, что инспекторы ведомства в ноябре текущего года халатно отнеслись к выполнению требований промышленной безопасности в шахте. В частности, они акт проверки вентиляционного штрека был составлен без его фактической проверки.

Погибших при работе на шахте «Листвяжная» спасателей посмертно наградят орденами Мужества.

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