Источником норовирусной инфекции в Каракулинской школе в Удмуртии оказались работники столовой

Ранее школу оштрафовали на 40 тысяч рублей за несоблюдение санитарных норм. Фото: Минобрнауки УР

Согласно результатам лабораторного исследования, источником норовирусной инфекции в Каракулинской средней школе оказались работники пищеблока, которые болели бессимптомно. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил глава Каракулинского района Сергей Русинов.

«Данные сотрудники временно отстранены от работы и проходят курс лечения», – написал Русинов.

По состоянию на 23 ноября все дети выздоровели.

Глава района отметил, что все указанные в предписании Роспотребнадзора недостатки были устранены, проведена заключительная дезинфекция всех помещений.

«В настоящее время сотрудниками Управления народного образования Администрации МО «Каракулинский район» проводятся ведомственные проверки пищеблоков школьных и дошкольных учреждений района», – резюмировал он.

Напомним, 11 ноября в больницу с симптомами отравления обратились несколько учеников местной средней школы. 12 ноября сообщалось о 32 заболевших детях и трех сотрудниках образовательного учреждения. Все заболевшие лечатся дома. В школе взяты необходимые пробы. Возбуждено уголовное дело, СК и прокуратура проводят проверки. Все дети находятся в удовлетворительном состоянии, в школе организовано проведение противоэпидемиологических мероприятий. До улучшения эпидситуации школу оставили на дистанте. 17 ноября региональный Роспотребнадзор сообщил о норовирусе, обнаруженном в пробах из школьной столовой. Образовательное учреждение оштрафовали на 40 тысяч рублей.

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