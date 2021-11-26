Вакцинированный депутат Госдумы от Удмуртии Олег Гарин заразился коронавирусной инфекцией

Болезнь депутат переносит легко. Фото: архив КП
Депутат Государственной думы России от Удмуртии Олег Гарин заболел коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице «ВКонтакте».
«Заболел коронавирусом. Переношу благодаря вакцине легко - болезнь протекает как обычная простуда, лечусь в домашних условиях», – написал он.
В связи с необходимостью соблюдать самоизоляцию депутат отменил все очные мероприятия ближайшей региональной недели.
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