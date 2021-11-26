Ближайшей ночью в Удмуртии усилится ветер

Водителей и пешеходов призывают соблюдать осторожность. Фото: МЧС по УР

Ближайшей ночью в Удмуртии ожидается усиление ветра. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по республике.

«Ночью, с 26 на 27 ноября, на территории республики ожидается усиление юго-западного ветра с порывами до 15-17 м/с», – говорится в сообщении.

Водителей и пешеходов призывают соблюдать осторожность.

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