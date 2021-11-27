Погода в Ижевске 27 ноября: ожидается ветер, снегопад и до -2°С

Выходные в Ижевске будут снежными Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Доброе утро, Ижевск! Начались выходные, но метеопрогноз располагает оставаться дома. «Комсомолка» расскажет, какая погода ожидается в Ижевске 27 ноября.

Как сообщает удмуртский Гидрометцентр, сегодня будет облачно, возможно, с прояснениями. Ожидаются снегопады, временами мокрый снег. Температура воздуха достигнет 0…-2°С, ветер юго-западный, 9-14 м/с.

Однако, по предупреждению ГИБДД МВД по Удмуртии, ветер сегодня и завтра может усилиться до 15-17 м/с, а на дорогах возможно появление снежного наката и гололедицы, поэтому водителям следует соблюдать осторожность.

К ночи температура опустится до -7°С. Ветер может изменить направление на южное, его скорость составит около 5 м/с.

Желаем всем хорошего дня!

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