Гороскоп на 27 ноября 2021 года: Весов ожидает контрастный день, а Девам будет непросто найти общий язык с окружающими

Что ждет наших читателей в субботу? Фото: unsplash.com

ОВЕН

Удачный день. Окружающие будут поддерживать все ваши начинания. Правда, в амурных делах возможны небольшие проблемы.

ТЕЛЕЦ

Обстоятельства складываются не лучшим образом. Сегодня категорически нельзя рисковать и принимать решения наобум.

БЛИЗНЕЦЫ

Во всем будет сквозить неопределенность. Не бойтесь задавать вопросы – даже если вам не ответят, то вы хотя бы попытались.

РАК

День приятных встреч и разговоров по душам. На личном фронте все будет просто великолепно.

ЛЕВ

День идеально подходит для того, чтобы научиться чему-то новому. Звезды крайне не советуют сидеть дома.

ДЕВА

Вам будет непросто найти общий язык с окружающими. Возникнет ощущение, что никто вас не понимает, но в большинстве случаев это не так.

ВЕСЫ

День смелых идей, удивительных взлетов и падений. Он запомнится вам надолго.

СКОРПИОН

Скорпионы сегодня как никогда общительны. Во многом из-за этого вероятность конфликта с коллегами резко повышается.

СТРЕЛЕЦ

Вы окажетесь в эпицентре не очень приятных событий. Впрочем, вы сами в этом виноваты, и теперь придется это пережить.

КОЗЕРОГ

Звезды советуют хорошенько отдохнуть. В противном случае накопленная усталость уже очень скоро даст о себе знать.

ВОДОЛЕЙ

Прекрасный день. Он идеально подходит как для занятий смотром, так и для умственной деятельности.

РЫБЫ

Могут возникнуть неожиданные финансовые проблемы. Звезды рекомендуют следить за своим кошельком.

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