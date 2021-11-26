Видео: дворник-художник Семен Бухарин из Ижевска нарисовал логотип «Комсомолки»

Семен Викторович Бухарин нарисовал на снегу логотип «Комсомолки» на ее 13-летие Фото: Архив «КП» в Ижевске

В Ижевске живут удивительные люди. Один из них – Семен Бухарин, дворник и художник. Его холст – заснеженный асфальт, а кисть – лопата и метла. В зимнюю пору он радует нас своими новыми картинами: портретом Лермонтова и незнакомки, красивыми узорами и пейзажами, а недавно на школьном дворе появилась ласточка «Комсомолки» в честь ее 13-летия в Удмуртии.

Семен Викторович очень скромный. На вопрос, как он относится к своему творчеству, отвечает: «Для меня это просто баловство!». Но нашей редакции кажется, что так рисовать может далеко не каждый.

Семен Викторович Бухарин в окружении классиков с одной из своих наград Фото: Архив «КП» в Ижевске

За спиной художника народное признание, много наград и призов Фото: Архив «КП» в Ижевске

Напомним, что о художнике узнали в 2013 году, когда он работал в лицее №25. Спустя несколько лет он стал лауреатом французской премии «Сирано», о нем сняли небольшой документальный фильм. Еще художника номинировали на премию «Серебряный лучник».

В 2013 году Семен Бухарин тоже нарисовал фирменную ласточку «Комсомолки» Фото: Дмитрий КОЩЕЕВ

Позднее художник начал творить и летом – с помощью газонокосилки. В новогодние праздники он рисует картины на ижевском пруду.

В 2021 году мы болели за Семена Викторовича, который участвовал в шоу «Я почти знаменит» (12+) на Первом канале. Он победил, выигрыш составил 3 млн рублей.

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