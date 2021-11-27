300 жителей Удмуртии заболели коронавирусом 27 ноября

Сводка коронавируса в регионе за последние сутки Фото: Амир Закиров

На утро 27 ноября в Удмуртии выявлено 300 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе заболели 38 детей и 49 человек старше 65 лет. Об этом сообщает оперштаб региона на официальной странице «ВКонтакте».

Среди заразившихся коронавирусом за сутки 128 ижевчан, 30 жителей Игринского района и 25 жителей Воткинска. По 14 новых случаев в Красногорском районе и Можге, 13 – в Увинском районе. В Каракулинском и Завьяловском районах заболело по восемь жителей, в Сарапуле и Можгинском районе – по семь, в Глазове и Селтинском районе – по шесть. В Дебесском районе пять новых случаев, в Кизнерском, Балезинском и Воткинском – по четыре, в Вавожском, Кезском и Юкаменском – по три. По два заболевших в Малопургинском, Алнашском и Шарканском районах, по одному – в Киясовском и Сюмсинском.

273 человека выздоровели. К сожалению, 10 пациента скончались: шесть женщин возрастом 74, 80, 83, 87, 90, 92 года и четверо мужчин возрастом35, 66, 72, 79 лет.

Общее количество лабораторно подтвержденных диагнозов на сегодняшний день составляет в Удмуртии 74 235. 62 607 человек выздоровели, 3 216 пациентов умерли.

В настоящее время в больницах находятся: 8 110 пациентов в удовлетворительном состоянии, 636 пациентов в состоянии средней степени тяжести, и 226 – в тяжелом состоянии.

628 117 человек вакцинировались, 431 393 – двумя компонентами. 109 776 человек привиты однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт».

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