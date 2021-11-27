Гороскоп на 28 ноября 2021 года: Овны будут пользоваться успехом у противоположного пола, а Раки погрязнут в делах

Что ожидает наших читателей в воскресенье? Фото: pixabay.com

ОВЕН

День не из простых, за удачу придется побороться, но успех у противоположного пола сегодня гарантирован.

ТЕЛЕЦ

Злопыхатели, завистники и прочие нехорошие люди будут сегодня пытаться вывести вас из себя. Будьте благоразумны не поддавайтесь на провокации.

БЛИЗНЕЦЫ

В этот день вы можете купить что-то ненужное. Лучше отложите походы по магазинам и посвятите день отдыху. Или погуляйте на свежем воздухе.

РАК

У вас будет очень много дел. Постарайтесь распланировать все с самого утра, иначе вечер с самокритикой о бесцельно потраченном времени гарантирован.

ЛЕВ

В делах юридических и финансовых вам сегодня может не повезти, но повезет в делах амурных. Редкий день, когда действовать надо не головой, а сердцем.

ДЕВА

День хорош для генеральной уборки и вообще всех дел, связанных с семейным благополучием. И выспитесь в кои-то веки.

ВЕСЫ

День может быть довольно конфликтный. Постарайтесь минимизировать взаимодействие с окружающими, посвятите время себе и своим интересам.

СКОРПИОН

У вас есть прорывные идеи? Дерзайте, удача на вашей стороне! Но сперва убедитесь, что риск действительно оправдан.

СТРЕЛЕЦ

Сегодня вы можете сделать небольшую глупость и это сойдет вам с рук. Но только одну и только сегодня.

КОЗЕРОГ

В этот день вам захочется с кем-то посоревноваться. Если это не опасно для здоровья и не чревато конфликтами, то все будет хорошо.

ВОДОЛЕЙ

У вас накопилось много неотложных дел, поэтому нормально отдохнуть в этот день не удастся, однако достигнутые результаты вас порадуют.

РЫБЫ

День хорош для творчества и отдыха. Высок риск окунуться в омут самокопания, поэтому займитесь тем, к чему лежит душа.

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