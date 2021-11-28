Карта распространения коронавируса на 28 ноября: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Больше всего заболевших в Ижевске
Фото: Амир Закиров
На утро 28 ноября Оперштаб Удмуртии сообщил, что в Удмуртии выявили еще 294 случая коронавируса. Выздоровели 213, скончались шестеро. А «Комсомолка» рассказывает о статистике по городам и районам региона.
Статистика по заболевшим на утро 28 ноября. Фото: оперштаб Удмуртии
Ижевск — 34 736 (+175)
Игринский район — 1 952
Воткинск — 3 923 (+17)
Можга — 3 590 (+8)
Красногорский район — 591
Увинский район — 2 584 (+8)
Каракулинский район — 525
Завьяловский район — 2 709 (+3)
Можгинский район — 1 079 (+5)
Сарапул — 2 735 (+16)
Селтинский район — 696 (+3)
Глазов — 3 249
Дебесский район — 498
Воткинский район — 1 210 (+4)
Балезинский район — 1 231
Кизнерский район — 675
Юкаменский район — 580
Вавожский район — 693
Кезский район — 477
Алнашский район — 999
Шарканский район — 1 203 (+1)
Малопургинский район — 843 (+8)
Киясовский район — 479 (+5)
Сюмсинский район — 865 (+6)
Сарапульский район — 727
Камбарский район — 756 (+16)
Граховский район — 488 (+3)
Ярский район — 481
Якшур-Бодьинский район — 934 (+12)
Глазовский район — 611
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