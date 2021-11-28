Карта распространения коронавируса на 28 ноября: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Больше всего заболевших в Ижевске Фото: Амир Закиров

На утро 28 ноября Оперштаб Удмуртии сообщил, что в Удмуртии выявили еще 294 случая коронавируса. Выздоровели 213, скончались шестеро. А «Комсомолка» рассказывает о статистике по городам и районам региона.

Статистика по заболевшим на утро 28 ноября. Фото: оперштаб Удмуртии

Ижевск — 34 736 (+175)

Игринский район — 1 952

Воткинск — 3 923 (+17)

Можга — 3 590 (+8)

Красногорский район — 591

Увинский район — 2 584 (+8)

Каракулинский район — 525

Завьяловский район — 2 709 (+3)

Можгинский район — 1 079 (+5)

Сарапул — 2 735 (+16)

Селтинский район — 696 (+3)

Глазов — 3 249

Дебесский район — 498

Воткинский район — 1 210 (+4)

Балезинский район — 1 231

Кизнерский район — 675

Юкаменский район — 580

Вавожский район — 693

Кезский район — 477

Алнашский район — 999

Шарканский район — 1 203 (+1)

Малопургинский район — 843 (+8)

Киясовский район — 479 (+5)

Сюмсинский район — 865 (+6)

Сарапульский район — 727

Камбарский район — 756 (+16)

Граховский район — 488 (+3)

Ярский район — 481

Якшур-Бодьинский район — 934 (+12)

Глазовский район — 611

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