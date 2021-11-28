294 случая коронавируса выявили в Удмуртии за сутки

В Удмуртии выявили 294 случая болезни Фото: Амир Закиров

За сутки в Удмуртии выявили еще 294 случая коронавируса. Об этом сообщает в соцсетях Оперштаб региона.

Заболел 41 ребенок и 59 человек старше 65 лет. 8 174 заболевших находятся в удовлетворительном состоянии, 649 в состоянии средней степени тяжести, 224 в тяжелом.

Диагноз подтвердился у 175 жителей Ижевска, 17 жителей Воткинска, 16 жителей Сарапула, 16 жителей Камбарского района, 12 жителей Якшур-Бодьинского района, 8 жителей Малопургинского района, 8 жителей Можги, 8 жителей Увинского района, 6 жителей Сюмсинского района, 5 жителей Киясовского района, 5 жителей Можгинского района, 4 жителей Кизнерского района, 4 жителей Воткинского района, 3 жителей Завьяловского района, 3 жителей Граховского района, 3 жителей Селтинского района, 1 жителя Шарканского района.

Выздоровели 213. Скончались шесть жителей. Женщине было 80 лет, мужчинам — 58, 61, 72, 77, 81 год.

Поставили прививку 628 117 человек. Из них второй компонент получили 431 393, а 109 776 привились вакциной «Спутник Лайт».

Всего в регионе выявили 74 529 случаев болезни. Справились с ней 62 820 человек, умерли 3 222. За весь период провели 2 139 716 исследований на инфекцию, из них за последние сутки 5 951.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Алкоголь после коронавируса: что советуют врачи Ижевска

10 архивных фото к 100-летию Ижевской станции скорой помощи

Вакцинированный депутат Госдумы от Удмуртии Олег Гарин заразился коронавирусной инфекцией