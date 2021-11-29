Биатлонист из Ижевска Александр Поварницын взял бронзу в гонке преследования на этапе Кубка IBU в Швеции

Ранее Александр занял 9-е место в спринте. Фото: Минспорт УР

Накануне, 28 ноября, в шведском Идре (Idre) прошла гонка преследования на 12,5 км в рамках первого этапа кубка IBU, в которой принял участие 27-летний уроженец Ижевска Александр Поварницын. Как сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртии, Александр завоевал бронзовую медаль.

«Победителем стал россиянин Василий Томшин с результатом 31:35.4, он обогнал норвежца Александера Фьелда Андерсена на 1 минуту», – говорится в сообщении.

Еще один ижевчанин Ильназ Мухамедзянов пришел пятнадцатым. Ранее он показал шестой результат в спринте, а Александр Поварницын занял 9-е место.

Второй этап Кубка IBU пройдет в норвежском Шушене с 1 по 4 декабря.

Отметим, что в шведском эстерсунде сейчас проходит первый этап Кубка мира по биатлону. В его рамках уроженка Удмуртии Ульяна Нигматуллина заняла 5-е место в индивидуальной и 17-е место в спринтерской гонках.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

9 жителей Удмуртии скончались от коронавируса за последние сутки

Последние новости Ижевска на утро 29 ноября 2021 года: Туктамышева в финале Гран-при и проект по платным парковкам в центре