Последние новости Ижевска на утро 29 ноября 2021 года: Туктамышева в финале Гран-при и проект по платным парковкам в центре

Последние новости на утро 29 ноября Фото: Алена Селезнева

Доброе утро, Ижевск! Сегодня понедельник, 29 ноября. В Ижевске сегодня тепло: столбик термометра поднимется до +2, на дорогах ожидается гололедица. А пока вы добираетесь на работу по тающему городу, «Комсомолка» расскажет самые интересные новости:

— Власти Удмуртии не исключают усиления ковидных ограничений в регионе;

— Семья экс-главы Удмуртии Александр Соловьева собирается обжаловать решение суда;

— Жительницу Удмуртии, задолжавшую 60 тысяч рублей по алиментам, приговорили к принудительным работам;

— Видео: дворник-художник Семен Бухарин из Ижевска нарисовал логотип «Комсомолки»;

— ДТП с тремя погибшими и пострадавшим ребенком произошло в Можгинском районе Удмуртии;

— Средства на содержание главного корпуса Оружейного завода выделят в Удмуртии;

— Оборудование, позволяющее определить, какие наркотики употреблял человек, поступило в Удмуртию.

Перейдем к подробным новостям:

ПЛАТНЫЕ ПАРКОВКИ НА 1500 МЕСТ ПЛАНИРУЮТ СОЗДАТЬ В УДМУРТИИ

Первые парковки должны появиться в 2022 году Фото: Ильяс Бекмансуров

В центре Ижевска планируют построить платные парковки. Первые из них появятся уже в 2022 году (подробности).

ФИГУРИСТКА ИЗ УДМУРТИИ ЕЛИЗАВЕТА ТУКТАМЫШЕВА ВЫСТУПИТ НА ФИНАЛЕ ГРАН-ПРИ В ЯПОНИИ

Елизавета Туктамышева прошла в финал Гран-при. Фото: Федерация фигурного катания на коньках России

Гордимся нашей землячкой! Елизавета Туктамышева, как и еще четыре россиянки, отобралась на финал Гран-при по фигурному катанию (подробности).

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ В ИЖЕВСКЕ: «ПЛЮС» И ДОЖДЬ СО СНЕГОМ

В Ижевске ожидается перепад температур Фото: Константин ИВШИН

Началась новая рабочая неделя. Поэтому «Комсомолка» подробно рассказывает, какая погода нас ждет в эти дни. Спойлер: теплая и дождливая (подробности).

ПУШКИНСКАЯ «С ИЗНАНКИ»: КАК ВЫГЛЯДИТ ЦЕНТРАЛЬНАЯ УЛИЦА ИЖЕВСКА СО СТОРОНЫ ДВОРОВ?

Показываем непарадную сторону Пушкинской. Фото: Лада Иванова

А напоследок мы приготовили для вас красивый фоторепортаж. Вы наверняка не раз гуляли по улице Пушкинской. Но видели ли вы ее «изнутри», со стороны дворов? Показываем (подробности).