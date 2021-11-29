Последние новости Ижевска на утро 29 ноября 2021 года: Туктамышева в финале Гран-при и проект по платным парковкам в центре

Последние новости на утро 29 ноября
Фото: Алена Селезнева
Доброе утро, Ижевск! Сегодня понедельник, 29 ноября. В Ижевске сегодня тепло: столбик термометра поднимется до +2, на дорогах ожидается гололедица. А пока вы добираетесь на работу по тающему городу, «Комсомолка» расскажет самые интересные новости:
— Власти Удмуртии не исключают усиления ковидных ограничений в регионе;
— Семья экс-главы Удмуртии Александр Соловьева собирается обжаловать решение суда;
— Жительницу Удмуртии, задолжавшую 60 тысяч рублей по алиментам, приговорили к принудительным работам;
— Видео: дворник-художник Семен Бухарин из Ижевска нарисовал логотип «Комсомолки»;
— ДТП с тремя погибшими и пострадавшим ребенком произошло в Можгинском районе Удмуртии;
— Средства на содержание главного корпуса Оружейного завода выделят в Удмуртии;
— Оборудование, позволяющее определить, какие наркотики употреблял человек, поступило в Удмуртию.
Перейдем к подробным новостям:
ПЛАТНЫЕ ПАРКОВКИ НА 1500 МЕСТ ПЛАНИРУЮТ СОЗДАТЬ В УДМУРТИИ
Первые парковки должны появиться в 2022 году
Фото: Ильяс Бекмансуров
В центре Ижевска планируют построить платные парковки. Первые из них появятся уже в 2022 году (подробности).
ФИГУРИСТКА ИЗ УДМУРТИИ ЕЛИЗАВЕТА ТУКТАМЫШЕВА ВЫСТУПИТ НА ФИНАЛЕ ГРАН-ПРИ В ЯПОНИИ
Елизавета Туктамышева прошла в финал Гран-при. Фото: Федерация фигурного катания на коньках России
Гордимся нашей землячкой! Елизавета Туктамышева, как и еще четыре россиянки, отобралась на финал Гран-при по фигурному катанию (подробности).
ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ В ИЖЕВСКЕ: «ПЛЮС» И ДОЖДЬ СО СНЕГОМ
В Ижевске ожидается перепад температур
Фото: Константин ИВШИН
Началась новая рабочая неделя. Поэтому «Комсомолка» подробно рассказывает, какая погода нас ждет в эти дни. Спойлер: теплая и дождливая (подробности).
ПУШКИНСКАЯ «С ИЗНАНКИ»: КАК ВЫГЛЯДИТ ЦЕНТРАЛЬНАЯ УЛИЦА ИЖЕВСКА СО СТОРОНЫ ДВОРОВ?
Показываем непарадную сторону Пушкинской. Фото: Лада Иванова
А напоследок мы приготовили для вас красивый фоторепортаж. Вы наверняка не раз гуляли по улице Пушкинской. Но видели ли вы ее «изнутри», со стороны дворов? Показываем (подробности).