9 жителей Удмуртии скончались от коронавируса за последние сутки

201 человек выздоровел. Фото: Амир Закиров

Оперштаб Удмуртии сообщает, что по состоянию на утро 29 ноября в республике выявлен 291 новый случай коронавируса. В числе заболевших 21 ребенок и 79 человек старше 65 лет.

Зафиксировано 9 смертей. Женщинам было 60, 62, 71, 72, 86, 96 лет. Мужчинам - 58, 71, 91 год.

201 человек выздоровел, их выписали.

8 241 человек находится в удовлетворительном состоянии, 669 - в состоянии средней степени тяжести, 218 – в тяжелом состоянии.

Всего на 29 ноября в Удмуртии зарегистрировано 74 820 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 63 021 человек выздоровел. За время пандемии в регионе зафиксировано 3 231 летальный исход.

Как минимум первым компонентом вакцины от коронавируса привился 628 117 жителей Удмуртии. Из них 431 393 прошли через оба этапа вакцинации. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получили 109 776 человек.

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