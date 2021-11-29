На федеральной трассе М-7 «Волга» в Удмуртии пройдут учения по ликвидации последствий ДТП

В районе учений ожидается скопление техники и личного состава подразделений. Фото: архив КП

Завтра, 30 ноября, в Алнашском районе Удмуртии состоятся тактико-специальные учения по ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

«Практические действия с проведением аварийно-спасательных работ запланированы в период с 12.00 до 14.00 по местному времени на 60 км федеральной трассы М-7 «Волга» (у д. Шубино)», – говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что к учениям привлекут пожарных, спасателей, а также сотрудников ГИБДД и скорой помощи. В районе учений ожидается скопление техники и личного состава подразделений.

Жителей республики просят сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

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