Карта распространения коронавируса на 29 ноября: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

За последние сутки коронавирус подтвердился у 291 ижевчанина. Фото: Амир Закиров
По данным регионального оперштаба, на утро 29 ноября коронавирусом заболел еще 291 житель Удмуртии. 201 человека выздоровел, их выписали. 9 человек скончались. В числе заболевших 21 ребенок и 79 человек старше 65 лет. Рассказываем о статистике по районам и городам республики.
Фото: оперштаб УР
Ижевск — 35 027 (+291 по отношению к утру 28 ноября)
Воткинск — 3 940 (+17)
Воткинский район — 1 227 (+17)
Каракулинский район — 540 (+15)
Глазов — 3 258 (+9)
Малопургинский район — 851 (+8)
Увинский район — 2 591 (+7)
Сюмсинский район — 872 (+7)
Якшур-Бодьинский район — 941 (+7)
Сарапул — 2 741 (+6)
Алнашский район — 1 002 (+3)
Селтинский район — 699 (+3)
Ярский район — 484 (+3)
Завьяловский район — 2 711 (+2)
Можга — 3 591 (+1)
Юкаменский район — 581 (+1)
Шарканский район — 1 204 (+1)
Глазовский район — 612 (+1)
Игринский район — 1 952
Балезинский район — 1 231
Можгинский район — 1 079
Камбарский район — 756
Сарапульский район — 727
Вавожский район — 693
Кизнерский район — 675
Красногорский район — 591
Дебесский район — 498
Граховский район — 488
Киясовский район — 479
Кезский район — 477
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