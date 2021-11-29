Карта распространения коронавируса на 29 ноября: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

За последние сутки коронавирус подтвердился у 291 ижевчанина. Фото: Амир Закиров

По данным регионального оперштаба, на утро 29 ноября коронавирусом заболел еще 291 житель Удмуртии. 201 человека выздоровел, их выписали. 9 человек скончались. В числе заболевших 21 ребенок и 79 человек старше 65 лет. Рассказываем о статистике по районам и городам республики.

Фото: оперштаб УР

Ижевск — 35 027 (+291 по отношению к утру 28 ноября)

Воткинск — 3 940 (+17)

Воткинский район — 1 227 (+17)

Каракулинский район — 540 (+15)

Глазов — 3 258 (+9)

Малопургинский район — 851 (+8)

Увинский район — 2 591 (+7)

Сюмсинский район — 872 (+7)

Якшур-Бодьинский район — 941 (+7)

Сарапул — 2 741 (+6)

Алнашский район — 1 002 (+3)

Селтинский район — 699 (+3)

Ярский район — 484 (+3)

Завьяловский район — 2 711 (+2)

Можга — 3 591 (+1)

Юкаменский район — 581 (+1)

Шарканский район — 1 204 (+1)

Глазовский район — 612 (+1)

Игринский район — 1 952

Балезинский район — 1 231

Можгинский район — 1 079

Камбарский район — 756

Сарапульский район — 727

Вавожский район — 693

Кизнерский район — 675

Красногорский район — 591

Дебесский район — 498

Граховский район — 488

Киясовский район — 479

Кезский район — 477

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