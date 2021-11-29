Ледяной дождь и туман накроют Удмуртию в ночь с 29 на 30 ноября

Ночью и утром будет идти ледяной дождь. Фото: пресс-служба Гидрометцентра Удмуртии

Ближайшей ночью, с 29 на 30 ноября, местами в Удмуртии ожидается туман с ухудшением видимости 500 м и менее, а также ледяной дождь, который продолжится и утром. Кроме того, как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике, ожидается усиление ветра.

«Утром и днем 30 ноября, по прогнозу Удмуртского Гидрометцентра, будет усиление южного ветра с порывами 15-18 м/с», — говорится в сообщении.

Водителей и пешеходов просят соблюдать осторожность.

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