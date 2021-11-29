Родственников погибшего в годы Великой Отечественной войны красноармейца ищут в Ижевске

Солдата подняли в Жиздринском районе Калужской области. Фото: архив КП

В столице Удмуртии ищут родственников красноармейца Алексея Васильевича Сироткина 1922 года рождения, погибшего в годы Великой Отечественной войны. Как сообщила член поискового отряда Дарья, солдата подняли в Жиздринском районе Калужской области, он не был похоронен. При себе у него была записка, которую обработали в лаборатории.

При себе у него была записка, которую обработали в лаборатории.. Фото: vk.com/dariygizn

При себе у него была записка, которую обработали в лаборатории. Фото: vk.com/dariygizn

«Красноармеец Сироткин Алексей Васильевич. Год рождения 1922. Родился в Горьковской области, Ветлужском районе, Н-Успенского с/cов., д. Степашихе. Родителей, дома нет. Есть один брат. Его адрес: УАССР, г. Ижевск, ул. М. Горького, СУ-№7, 3 этаж, комн. 15. Сироткину Павлу Васильевичу», — гласит записка.

Поисковики предполагают, что братья могли быть сиротами.

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