Минздрав Удмуртии не наказывал медиков за самовольный ремонт дороги

Мы сделали запрос в региональный Минздрав. Фото: архив КП

В сети распространилось видео следующего содержания: сотрудники скорой помощи в Глазове выгружают куски асфальта и укладывают его в ямы. В соцсетях, телеграм-каналах и даже некоторых СМИ появилась информация о преследовании медработников, которые самовольно отремонтировали дорогу, ведущую к подстанции. По данному факту мы сделали запрос в региональный Минздрав.

«По факту появления в соцсетях информации о ремонте дороги сотрудниками СМП в рабочее время, с использованием служебного транспорта, администрацией больницы проведена проверка. Никаких дисциплинарных взысканий на сотрудников не наложено», — сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ведомства.

Дорога, ведущая к подстанции СМП при БУЗ УР «Глазовская МБ МЗ УР», является муниципальной. В связи с этим отремонтировать ее за свой счет больница не смогла бы при всем желании – она не имеет на это права.

Отмечено, что в 2022 году планируется объединение двух подстанций скорой помощи в Глазове на одной площадке - на базе больничного городка на Кирова, 27.

«Решение о ремонте дороги, ведущей к зданию подстанции на улице Буденного, будет принято после окончательного решения о переезде подстанции», – резюмировали в министерстве.

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