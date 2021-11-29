Пьяный водитель «Форда» сбил двух детей на тротуаре в Ижевске

Дети получили травмы различной степени тяжести. Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

В минувшую субботу, 27 ноября, около 13:00, напротив дома №13А по улице 40 лет ВЛКСМ в Ижевске произошло ДТП с двумя пострадавшими детьми. Как сообщают в 1-м отделе УГИБДД по Удмуртии, нетрезвый 44-летний водитель автомобиля «Ford» въехал в стоящий автомобиль «Nissan Terrano», после чего выехал на тротуар, где сбил двух несовершеннолетних пешеходов, двигавшихся в сопровождении матери.

Перед наездом на детей виновник аварии врезался в стоящий автомобиль «Nissan Terrano». Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

«В результате ДТП дети получили травмы различной степени тяжести», – сообщили в ведомстве.

Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

На виновника аварии составили административные протоколы, автомобиль поместили на спецстоянку. Проводится расследование.

Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

Госавтоинспекция МВД по Удмуртской Республике обращается ко всем участникам дорожного движения и призывает не только исключить факты управления транспортным средством в состоянии опьянения, но и не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем, своевременно информировать полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно.

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