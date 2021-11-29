В Удмуртии закроют почти половину ковидных коек

Во всех медучреждениях перед началом приема пациентов проведут санитарную обработку и дезинфекцию помещений. Фото: Минздрав УР

В Удмуртии в связи с увеличением свободного коечного фонда для ковид-пациентов принято решение о переводе еще нескольких больниц в штатный режим работы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

«Так, 1 декабря принимать пациентов с другими заболеваниями начнут Воткинская, Киясовская, Балезинская и Красногорская районные больницы. С 6 декабря из работы с ковид-пациентами будут выведены Завьяловская районная больница, а с 8 декабря – основной стационар ижевской городской клинической больницы № 6. На базе ГКБ № 6 останется отделение для ковид-пациентов численностью 152 койки», – говорится в сообщении.

Во всех вышеуказанных медучреждениях перед началом приема пациентов проведут санитарную обработку и дезинфекцию помещений.

Таким образом, количество коек для пациентов с коронавирусом снизится с 2 463 до 1 257 штук, то есть практически вдвое.

«Несмотря на снижение заболеваемости, мы продолжаем оставаться в режиме повышенной готовности. С ковид-пациентами продолжат работать Республиканская инфекционная больница, ГКБ № 2, отделения в Глазовской, Можгинской районных больницах, Воткинской и Сарапульской городских больницах, ГКБ № 6. Также останутся койки в роддоме №5 и 1 РКБ», - отметила зампредседателя правительства Удмуртии Эльвира Пинчук.

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