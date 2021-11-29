Более четырех тонн металла украл бывший сотрудник с предприятия в Удмуртии

Ранее подозреваемый работал на предприятии, владельцем которого является потерпевший. Фото: архив КП

В Можге по подозрению в краже задержан 44-летний местный житель, бывший работник одного из можгинских производственных предприятий, ныне безработный. Как сообщает пресс-служба УМВД по Удмуртии, ранее в полицию с заявлением о краже 4-х тонн металлических листов на сумму 233 тыс. рублей обратился индивидуальный предприниматель - владелец этого предприятия.

«В октябре подозреваемый взял в аренду манипулятор, проник на территорию организации и похитил листы, после чего сдал их в пункт приема металла», – говорится в сообщении.

Подозреваемого установил и задержал местный участковый. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

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