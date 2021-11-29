Семья с двумя детьми осталась без крова в результате пожара в восьмиквартирном деревянном доме в Сарапуле

В деревянном двухэтажном доме находилось 8 квартир, 2 из них пустовали. Фото: администрация Сарапула

Сегодня, 29 ноября, около 2:00 в пожарную часть в Сарапуле поступило сообщение о возгорании в доме №44 по улице Горького. Как сообщает пресс-служба города, на место происшествия быстро прибыли сотрудники пожарной службы.

«В деревянном двухэтажном доме находилось 8 квартир, 2 из них пустовали. 12 человек находившихся во время происшествия в помещениях не пострадали», – говорится в сообщении.

Отмечается, что с пострадавшими провели оперативную работу по выделению материальной помощи «в предусмотренных размерах». Также обсуждается вопрос о предоставлении маневренного жилья одной из семей, которая осталась без крова с двумя несовершеннолетними детьми.

Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

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